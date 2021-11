ITA realiza primeira fase do vestibular nesta terça-feira

O ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) realiza a primeira fase do vestibular 2022. Os candidatos farão o exame nesta terça-feira (2), das 8h às 13h. O resultado será divulgado no dia 17 de novembro.

As provas serão aplicadas em Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Juiz de Fora, Londrina, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Luís, São Paulo, Teresina e Vitória.

O candidato deverá imprimir o cartão de inscrição e apresentar na entrada juntamente com a carteira de identidade original. Deve levar caneta esferográfica de corpo transparente com tinta preta, lápis ou lapiseira, borracha, régua transparente simples e compasso. O ITA recomenda chegar ao local do exame com pelo menos 1h30 de antecedência.

Nesta primeira fase, os candidatos responderão a 15 questões objetivas de matemática, 15 de física, 15 de química, 15 de português e 15 de inglês. O resultado será divulgado no dia 17 de novembro.

A segunda fase está marcada para os dias 24 e 25 de novembro. Os participantes terão de responder a 10 questões dissertativas de matemática e a 10 de química no primeiro dia. O segundo dia de prova contará com 10 perguntas de física e uma redação. O resultado do vestibular será divulgado em 23 de dezembro.