Brasil tem seis das 10 melhores universidades da América Latina

O Brasil tem seis universidades entre as dez melhores da América Latina segundo o ranking formulado pela US News College: USP, Unicamp, UFRJ, UFRGS, UFMG e Unesp. Todas são univesidades públicas. O ranking reúne avaliações de várias faculdades e universidades dos Estados Unidos e de outras partes do mundo e é publicado desde 1983.

1º) USP (Brasil)

A USP (Universidade de São Paulo) aparece em primeiro lugar entre as universidades latino-americanas com 62,6 pontos. Em um ranking global, a USP está em 115º lugar. Ao todo são mais de 82 mil estudantes matriculados.



2º) Unicamp (Brasil)

Em segundo lugar aparece a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), com 60,4 pontos e 29,4 mil alunos. No ranking global, a Unicamp está em 275º lugar.

3º) Pontifícia Universidade Católica (Chile)

A Pontifícia Universidade Católica do Chile está em terceiro lugar com 59,1 pontos. Tem 29,7 mil estudantes universitários.

4º) UFRJ (Brasil)

A UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) está em quarto lugar entre as instituições de ensino superior da América Latina, segundo a US News College. Tem 56,3 pontos e reúne 57,3 mil alunos. Está na 376ª posição no ranking global.

5º) Universidade do Chile (Chile)

Localizada em Santiago, a Universidade do Chile aparece na quinta posição com 55,8 pontos. São 37,8 mil alunos inscritos na universidade.

6º) Universidade de Buenos Aires (Argentina)

A Universidade de Buenos Aires tem 55,5 pontos e aparece na sexta posição entre as universidades latino-americanas. Conta com 308 mil estudantes.

7º) UNAM (México)

A (UNAM) Universidade Nacional Autônoma do México está em sétimo lugar com 55,3 pontos. Conta com 167 mil estudantes.

8º) UFRG (Brasil)

A UFRG (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) tem 54,3 pontos e está em oitavo lugar. Na lista mundial, aparece na posição de número 425.

9º) UFMG (Brasil)

A UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) tem 53,8 pontos e está em nono lugar na América Latina e em 456º lugar no ranking global.

10º) Unesp (Brasil)

A Unesp (Universidade Estadual de São Paulo) fecha o "top 10" do ranking latino-americano com 53,3 pontos. No ranking global, está na posição de número 471.