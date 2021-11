Covid-19: Brasil tem 56% da população com vacinação completa

Dados do Localiza SUS, plataforma do Ministério da Saúde, atualizados nesta segunda-feira (1º) indicam que mais de 120 milhões de brasileiros, 56,6% da população, estão completamente vacinados contra a Covid-19, seja com uma vacina de dose única ou com o esquema de duas aplicações. Deste total, mais de 3% já receberam a dose de reforço.

Mais de 155 milhões receberam ao menos a primeira dose, cerca de 72% da população. O imunizante da AstraZeneca corresponde a 40% das aplicações, sendo o mais usado no país. A CoronaVac está em segundo lugar, com 29,4%, seguida da vacina da Pfizer e da Janssen, com 28,7% e 1,8% respectivamente.

Nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde chegou a 334 milhões de doses de vacinas entregues aos 26 estados e ao Distrito Federal. O Localiza SUS indica que as unidades federativas receberam 333,2 milhões de imunizantes e outros 1,6 milhões estão no processo de distribuição.