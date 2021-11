Encontro virtual e gratuito orienta alunos para carreira profissional

O Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) São Paulo promove nos dias 3, 4 e 5 de novembro o 2º Conecte-se Senac Ensino Superior. A transmissão reúne profissionais atuantes para debater sobre o mundo do trabalho, profissões do futuro, diversidade, transformações sociais e a importância de se investir na formação.

O evento online apresentará três pilares de lives (Conecte-se com o Futuro, Conecte-se com o Mercado e Conecte-se com o Senac) com o objetivo de mostrar o mundo do trabalho para incentivar estudantes a definirem os rumos de carreira profissional. O evento é gratuito e será transmitido pelo Youtube da instituição mediante prévia inscrição no site do Senac.

As lives reúne profissionais como: Patrick McDermott, educador e gerente de programas de aprendizagem Brazil, Google Cloud; Luana Génot, fundadora e diretora executiva do ID BR (Instituto Identidades do Brasil); Alexandre Pellaes, pesquisador e professor e Vanessa Gordilho, diretora-geral da Qsaúde.

Programação Conecte-se Senac Ensino Superior

Conecte-se com o Futuro – 3 de novembro

Na quarta-feira (3) às 19 horas, acontece o painel “De olho no futuro! Saiba como alavancar sua carreira profissional” e traz para a conversa Mariana Resegue, secretária executiva do Em Movimento e coordenadora do Atlas das Juventudes; Erico Fileno, diretor executivo em design estratégico, inovação em serviços e experiência do usuário; Camila Moreira, gerente para empresas Enterprises na Gupy, e Patrick McDermott, educador e gerente de programas de aprendizagem Brazil, Google Cloud. Durante o encontro, os convidados debatem sobre como entender e se preparar para o futuro do trabalho.

Na sequência, às 20h30, inicia a live “Precisamos conversar sobre diversidade no mercado de trabalho”. Para esse tema cada vez mais discutido e difundido dentro das empresas, o Senac São Paulo convidou Ale Santos, escritor afrofuturista. Com ele estarão ainda Beatriz Santa Rita, fundadora da Diverse Soluções e Luana Génot, fundadora e diretora executiva no Instituto Identidades do Brasil - ID_BR.

Conecte-se com o Mercado – 4 de novembro

Na quinta-feira (4) às 19 horas, o debate “Prepare-se hoje para as oportunidades do amanhã” abordará como se preparar hoje, levando em consideração aspectos relacionados aos conhecimentos técnicos, habilidades socioemocionais (soft skills) e inteligência emocional, e como tudo isso se converge para a construção da sua carreira, com Priscylla Spencer, especialista em facilitar transformações, consultora, mentora e palestrante de liderança e educação disruptiva, mapeamento dos sentimentos e tendências, CEO da Spencer Gestão de Processos; Diego Godoy, headhunter e sócio da Easy2Recruit. Alexandre Pellaes, pesquisador e sócio da startup 99jobs, com profunda vivência da realidade de diferentes gerações de profissionais no mundo do trabalho, e Vanessa Gordilho, diretora-geral da Qsaúde.

Às 20h30, o papo é dedicado para quem deseja dar um up no currículo e redes sociais, com a live “Saiba o que as empresas procuram e turbine seu currículo”. A conversa será com Wendell Wagner de Oliveira, consultor de currículos e LinkedIn na Currículo 10, especializada na prestação de serviços para quem busca recolocação profissional; Cibele Cintra, tech recruiter, job hunter, headhunter, além de orientadora de alunos em programas de orientação de carreiras em cursos de MBA, e Joel Reis, um dos mais destacados consultores do país em gestão de imagem pessoal, autor do livro “Gestão de imagem: propósito, plano de carreira e êxito profissional”, publicação da Editora Senac São Paulo.

Conecte-se com o Senac – 5 de novembro

Na sexta-feira (5) às 19 horas, Danrley Ferreira, morador da Rocinha (RJ), que recentemente ingressou na graduação em pedagogia para ajudar na alfabetização de moradores da comunidade onde vive, se une a alunos da graduação do Senac São Paulo para dividir cases de sucesso, dividir experiências e discutir como alinhar os propósitos de vida com a construção da carreira, no painel “Iniciando sua carreira profissional? Este bate-papo é para você!”.

Encerrando o evento, às 20h30, alunos da pós-graduação do Senac São Paulo apresentam cases inspiradores, nos auxiliando a refletir sobre performance, mudanças de carreira, recolocação no mercado e empreendedorismo, na live “Protagonismo profissional: como potencializar minha carreira”.