Ministério chega a 334 milhões de vacinas entregues a estados 

O Ministério da Saúde anunciou que chegou nesta segunda-feira (1º) a 334 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 entregues aos 26 estados e o Distrito Federal. Dados do Data SUS (departamento de informática que centraliza informações do Sistema Único de Saúde), indicam que as unidades federativas receberam 333,2 milhões de imunizantes e outros 1,6 milhões estão no processo de distribuição.

Hoje de manhã, no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, o Brasil recebeu mais de 1,9 milhões de vacinas da Pfizer, que fazem parte do segundo contrato do governo brasileiro com a farmacêutica norte-americana.

O laboratório já entregou 27,1 milhões de produtos e o acerto é que até o dia 31 de dezembro desse ano sejam trazidas 100 milhões.

O vacinômetro do SUS mostra que 120,7 milhões de pessoas completamente imunizadas contra a Covid-19 e 155,1 milhões de brasileiros com a primeira dose da proteção.