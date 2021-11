Educação SP realiza 1º Encontro Educação Escolar Indígena

A Seduc-SP ( Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) junto com a Efape (Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo) realizou o 1º Encontro Educação Escolar Indígena: as formações e suas especificidades.

O evento contou com a participação de 90 representantes de entidades indígenas, MPF (Ministério Público Federal), Secretaria da Justiça e Cidadania e de universidades. Com o objetivo de dar continuidade ao plano de desenvolvimento de instrumentos e elementos voltados à formação profissional dos educadores que atuam na EEI (Educação Escolar Indígena).

Durante o encontro foram apresentadas as ações e discutidas as estratégias que têm sido desenvolvidas pela Efape para formação inicial em licenciatura intercultural indígena e também para formação continuada dos professores na Educação Escolar Indígena.

Também participarão do evento representantes do Fapisp (Fórum de Articulação dos Professores Indígenas do Estado de São Paulo) e professores coordenadores do núcleo pedagógico que atuam como interlocutores da EEI nas Diretorias de Ensino Regionais, representantes da Comitê Inter Aldeias (Associação Indígena); da Funai, da Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena da Secretaria da Justiça e Cidadania, do Centro de Equidade Racial para o Desenvolvimento Econômico, do Ministério Público Federal (Procuradoria da República no Município de São Bernardo do Campo), do Cepisp (Conselho Estadual dos Povos Indígenas de São Paulo) e Unifesp (Universidade Federal de São Paulo).