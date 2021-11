USP é uma das 100 universidades de melhor reputação do mundo

A USP (Universidade de São Paulo) é a única instituição brasileira entre as 100 universidades com melhor reputação acadêmica do mundo de acordo com o World Reputation Ranking da consultoria britânica THE (Times Higher Education).

Em primeiro lugar está a Universidade de Harvard seguida pelo MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), ambas dos Estados Unidos. A britânica Universidade de Oxford está em terceiro lugar.

A USP ocupa a posição 81-90 e a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) aparece na posição 151-175. No Best Global Universities 2022, a USP foi considerada a melhor universidade da América Latina.