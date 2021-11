Neo Química homenageia profissionais da saúde no programa Hora do Faro

Aos 48 anos, a Farmacêutica Adriane Maria Vieira Rosa teve sua história de vida homenageada no domingo (31), no Programa Hora do Faro. Em uma ação da Neo Química, o apresentador Rodrigo Faro contou um pouquinho sobre a trajetória da profissional inspiradora que vive em Alto Paraíso de Goiás (GO). Ela é viúva, tem duas filhas e cinco netas, e começou a trabalhar como digitadora antes de descobrir a vocação pela saúde.

Adriane iniciou os estudos na área da saúde como Técnica de Enfermagem, chegando a atuar em um hospital da região. Porém, decidiu viver um tempo na Espanha, onde ficou por quatro anos, dividindo-se entre o trabalho na zona rural e o cuidado com idosos em um ambulatório. De volta ao Brasil, foi ajudar o irmão na Chapada dos Veadeiros.

Nessa época, começou a cursar Administração de Empresas e ajudar na gestão da farmácia da família. Com a necessidade imposta pela normativa do Conselho Regional de Farmácia, que exigia um Farmacêutico responsável à frente do negócio, Adriane foi em busca de uma nova formação profissional. Mas teve que enfrentar muitos desafios, entre eles a falta de tempo na dupla jornada de mãe e balconista, além da falta de vagas na turma do curso pretendido.

Transformando a lembrança em motivação

Guerreira e resiliente, ela não abriu mão do objetivo: convenceu a reitoria da faculdade local a abrir uma nova turma, buscou companheiros de profissão e outros interessados, e reuniu uma turma de 22 alunos para essa empreitada. No final do curso, 38 alunos se formaram com Adriane, todos do nordeste do Estado de Goiás.

O marido Sebastião, foi seu grande incentivador ao longo de toda a caminhada rumo à graduação, uma realização que ele não teve oportunidade de presenciar, pois ela receberia seu certificado seis meses depois da trágica perda. Ele faleceu em um acidente de carro em 2009. Deixou com Adriane a saudade, as filhas e a certeza de que estava certa em perseguir seu maior sonho: formar-se no curso de Farmácia.

Hoje, 19 anos depois de formada, o que Adriane mais preza é ouvir dos pacientes um “muito obrigado”. É perceber a gratidão no olhar, o vínculo estabelecido com sua cidade e seus conterrâneos. Ela entende o tamanho da responsabilidade assumida na jornada de 12 horas diárias atrás do balcão. Sabe que, além do medicamento vendido, está o cuidado oferecido e a satisfação do reconhecimento. Esse é um dos seus N motivos para ter feito da saúde de todos a sua vocação.

