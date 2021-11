Fique por dentro dos eventos astronômicos de novembro

O mês de novembro será empolgante para os fãs e admiradores do espaço sideral. Nas próximas semanas, vão ocorrer cinco grandes eventos astronômicos, incluindo um eclipse lunar parcial que poderá ser visto por em algumas regiões das Américas

Chuva de meteoros Taurídas do Sul (5 de novembro) — a chuva acontecerá durante alguns dias, mas pode ser vista com maior facilidade na madrugada do dia 5. Os meteoros, provenientes do cometa Encke, terão cores que variam entre vermelho, laranja e amarelo. O evento deve acontecer próximo às estrelas Aldebaran, Betelgeuse, Rigel e Sirius

Chuva de meteoros Taurídas do Norte (12 de novembro) — assim como a chuva da Taurídas do Sul, a Taurídas do Norte recebe este nome por causa da constelação de Touro, que estará no céu na região onde os meteoros vão entrar na atmosfera. O ápice do evento será entre a noite do dia 11 e a madrugada do dia 12

Chuva de meteoros Leônidas (17 de novembro) — vindas do cometa 55P/Tempel-Tuttle, a chuva de meteoros do dia 17 pode ter a visibilidade comprometida por causa da Lua cheia. Para aqueles que ainda assim querem tentar ver o evento, ele acontecerá próximo à Constelação de Leão com cerca de 15 meteoros por hora

Chuva de meteoros Gemínidas (19 de novembro) — Com aproximadamente 120 meteoros por hora, a chuva Gemínidas, que tem como radiante a constelação de Gêmeos, iluminará os céus na madrugada do dia 19. Os observadores podem encontrar o ápice do evento próximo às 2h da manhã, ainda que a Lua cheia também possa atrapalhar a visualização