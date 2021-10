Com abertura de fronteiras, veja dicas para planejar um intercâmbio

Com a abertura das fronteiras e a gradual melhora nos números da pandemia de Covid-19, estudantes brasileiros já podem voltar a sonhar com um intercâmbio no exterior. O R7 ouviu especialistas que dão dicas e orientações para quem quer estudar em outro país

Rui Moreira Pimenta Filho, diretor de vendas da STB (Student Travel Bureau) e, Vinicius Nunes, CEO da Universidade do Intercâmbio, explicam que o primeiro passo é fazer um planejamento e manter o foco nos objetivos:

Defina o tipo de intercâmbio: para Vinicius Nunes o primeiro passo é definir o tipo de intercâmbio que será realizado. "O principal ponto é ir atrás de informação", diz. Ainda segundo Nunes, entender o motivo da viagem seja para aprimorar o idioma, viajar a trabalho, realizar uma graduação ou mesclar atividades entre cursos, fazem parte do planejamento inicial

- Escolha o lugar: de acordo com Nunes, o segundo passo do planejamento de um intercâmbio é identificar o lugar. "É a partir deste momento que o estudante passa a pesquisar os países, cursos e as faculdades de interesse", explica. Vale selecionar os locais e pesquisar os sites das instituições e as exigências de cada país



- Faça um curso EAD: Nunes avalia o curso online como forma de primeiro acesso a informação. "Os cursos internacionais online possibilitam ao estudante entender a dinâmica de ensino e também instiga para que também ele possa viver uma experiência no país que sonha em viajar", sugere



- Viajar sozinho ou por agência: organizar um intercâmbio por conta própria é algo que exigirá organização, tempo para pesquisas e paciência. Além disso, o domínio da língua do país de destino é fundamental, avalia Pimenta. "O conhecimento do idioma faz parte de todo o processo, desde a documentação para matrícula da escola até a hospedagem", comenta. Vale destacar que quando o pacote de intercâmbio é fechado diretamente com a escola, o estudante terá que pagar os custos à vista, já com as agências o pagamento pode ser parcelado

- Procure regiões não tão populares: o número de brasileiros em cidades americanas como Nova York, Los Angeles e Miami são altos. Pimenta explica que Portland e Washington são cidades que não possuem tantos brasileiros e que o intercambista consegue ter mais envolvimento com a cultura local e a imersão do inglês. "É importante lembrar que o contato com outros alunos internacionais durante as aulas irá fazer com que desenvolva a fluência e a gramática do idioma de forma clara", conclui Pimenta