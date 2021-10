Itália tem dia de protestos em abertura da cúpula do G20

Protestos cobram de líderes do G20 mudanças climáticas radicais e um olhar internacional para os países pobres

A polícia precisou agir para liberar a via que dá acesso ao centro da capital italiana

Protestos também ocorreram em frente ao ministério do Meio Ambiente da Itália, em Roma

Manifestantes marcaram atos por todo o fim de semana, período em que ocorre a reunião dos líderes do G20

Com faixas, manifestantes pedem ações concretas dos países ricos contra as desigualdades no mundo