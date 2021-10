Saiba quais são os 7 assuntos que caem com frequência no Enem

A poucas semanas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021, marcado para os dias 21 e 28 de novembro, o R7 separou 7 matérias que costumam cair com frequência no exame. Ademar Celedônio, diretor de ensino e inovações educacionais do SAS Plataforma de Educação, mostra por meio de estatísticas quais são os assuntos que mais caíram nas edições passadas do Enem

1) Português: interpretação de texto foi um dos temas mais cobrados nos últimos 12 anos no Enem, estando presente em 33,3% das questões, aponta o estudo. Para o especialista, gramática e literatura são temas que caem em menor escala no Enem, se comparado a outros vestibulares. "É importante mencionar que na prova de linguagens assuntos relacionados ao avanço da tecnologia têm ganhado destaque", diz

2) Matemática: geometria está com 22,5% de presença nos exames. O especialista destaca que os conteúdos de escala, razão e proporção aritmética também caem bastante nas provas. "Em matemática, tivemos a primeira questão de inequação modular do Enem e muitos assuntos do ensino fundamental", explica

3) Filosofia, história e sociologia: em filosofia a biografia dos principais filósofos ganham destaque nas provas. "Sócrates, Platão, Tales de Mileto da Grécia antiga", explica. Já em sociologia temas relacionados ao mundo do trabalho (21,9%), cultura e indústria cultural (12,9%) têm caído com mais frequência, segundo mostra o estudo. "Para a disciplina de história, conteúdos relacionados a história do Brasil, não tem caído de forma intensa", conta Celedônio. "Mas sim história contemporânea que representa cerca de 17,7% nas provas"

4) Geografia: geopolítica e globalização são temas recorrentes nesta disciplina, avalia Celedônio. Nos últimos dois anos os assuntos pautaram quase 50% nas edições do Enem. De acordo com estudo, o professor destaca: geografia agrária (18,1%), meio ambiente (16,9%), questões econômicas e globalização (11,8%), geografia física (10,9%) e geografia urbana (10,4 %) dos assuntos mais cotados das últimas edições do exame

5) Física: a quantidade de questões de eletricidade (25,8%) surpreendeu nesta disciplina. De acordo com o estudo, as questões de mecânica (30,9%) ainda costumam ser o assunto mais cobrado nas edições do Enem



6) Química: já a prova de química tem sido considerada fácil nas últimas edições. Os conteúdos de maior incidência foram: físico-química (27,0%), química geral (26,8%) e química orgânica (19,2%)