Entregador coloca mulher dentro de van da Amazon e acaba demitido

A Amazon demitiu um entregador da empresa após um vídeo viral mostrar uma mulher saindo do veículo de entregas ajeitando o vestido de maneira suspeita, na Flórida, Estados Unidos. De acordo com a companhia, passageiros não autorizados não podem ter acesso aos carros da firma.

A filmagem feita por um usuário do TikTok ultrapassou a marca de 11 milhões de visualizações em apenas cinco dias após a publicação. Nas imagens é possível ver a mulher saindo sorrateiramente do furgão enquanto o entregador fecha a porta de trás da van.

Nos comentários feitos no vídeo, grande parte dos usuários do TikTok fazem brincadeiras insinuando que os dois poderiam estar namorando no fundo do furgão.

A gravação não mostra o que pode ter acontecido no veículo da empresa de entregas, mas ainda assim a Amazon resolveu demitir o funcionário por não respeitar as regras da companhia.

“[A gravação] não reflete o alto parâmetro que nós temos para os nossos entregadores associados e motoristas. Deixar passageiros não autorizados entrarem no veículo de entrega é uma violação das políticas da Amazon e este motorista não está mais entregando pacotes aos consumidores da Amazon”, afirmou um representante da empresa ao portal TMZ.