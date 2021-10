CCR vence leilão da Dutra com R$ 1,7 bilhão em concessão de 30 anos

Após 25 anos, a rodovia Dutra foi novamente concedida à iniciativa privada nesta sexta-feira (29), no maior leilão rodoviário da história na B3, em São Paulo. A vencedora foi a CCR S.A, que apresentou percentual de desconto do pedágio de 15,31% e valor de outroga de R$ 1,77 bilhão.

A mais importante rodovia do país por ligar as regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiros, a Dutra (BR-116/SP/RJ) terá investimento previsto de R$ 15 bilhões. O pleto abriu a chamada Super Infra, uma nova temporada de leilões de infraestrutura de transportes do governo federal, por meio do Ministério da Infraestrutura, com o objetivo de garantir mais R$ 23,5 bilhões para o desenvolvimento do setor. O ministro Tarcísio Gomes de Freitas acompanhou o leilão.

A nova concessão, que será válida por 30 anos, também abrange a rodovia Rio-Santos (BR-101/RJ/SP). Entre os pontos altos, estão quase R$ 1,5 bilhão a serem aplicados somente na região de Guarulhos (SP) para solucionar gargalos e facilitar o acesso ao aeroporto internacional de São Paulo, e R$ 1,2 bilhão para a nova Serra das Araras, com a construção de uma nova pista.

Além disso, serão mais de 600 quilômetros de faixas adicionais para ampliação de capacidade, 80 de duplicação (no RJ), 144 de vias marginais e a construção de centenas de estruturas.

O projeto ainda inclui uma série de inovações: implantação do sistema free-flow de cobrança por livre passagem (sem a necessidade de praças de pedágio) para tornar o trânsito mais dinâmico na região de Guarulhos (SP); programa Carbono Zero de neutralização de emissões relacionados à operação da concessão; adoção da tecnologia iRap de segurança viária na redução de acidentes; monitoramento com câmeras automáticas para a identificação de incidentes; wi-fi para emergência; e iluminação por LED em toda a rodovia Dutra.