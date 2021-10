Anvisa e Janssen se reúnem para discutir dose reforço de vacina única

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e representantes da empresa farmacêutica Janssen se encontraram, nesta sexta-feira (29), em Brasília para discutir a aplicação de uma dose de reforço em brasileiros que receberam a vacina de dose única da empresa contra a Covid-19.

A agência de saúde dos Estados Unidos já autorizou a aplicação da segunda dose do imunizante da Janssen em maiores de 18 anos. Hoje, no Brasil, a vacina é aprovada pela Anvisa para administração em dose única.

Em nota, a agência destacou que "a única agência que recebeu esses dados foi a US-FDA, dos Estados Unidos, e que a empresa ainda está definindo a estratégia regulatória para submeter em outros países, incluindo o Brasil".

De acordo com a Anvisa, a aplicação da dose extra da Janssen só será autorizada depois de apresentação de dados como "resultados de imunogenicidade e segurança em voluntários que participaram da pesquisa". Para isso, frisa a agência, a pesquisa contará com a "participação de aproximadamente 1.500 voluntários e teve seus primeiros resultados divulgados no dia 22 de outubro".

