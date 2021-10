O Brasil recebeu na manhã desta sexta-feira (29) mais um lote de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer. A remessa com 4.904.640 doses chegou no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, às 6h38, vindo de Amsterdam, na Holanda.

Esse foi o 12º lote do imunizante, referente ao segundo contrado entre o Mininstério da Saúde com o laboratório norte-ameriacano. Até o final do ano, está prevista a entrega de 100 milhões de doses.