Bolsonaro terá encontro com Secretário-Geral da OCDE

O presidente Jair Bolsonaro chega na manhã desta sexta-feira (29) a Roma, na Itália, para participar da cúpula do G20, grupo que reúne os representantes das maiores economias do mundo. Ele será recebido pelo presidente da Itália, Sergio Mattarella.

No sábado, além de participar do primeiro dia de debates no G20, a cúpula vai até domingo, Jair Bolsonaro terá um encontro bilateral, com o Secretário-Geral da OCDE (Organização para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico), Mathias Cormann. O Brasil busca entrar para Organização que é considera um clube dos países ricos.

Segurança

Para receber os principais líderes mundiais, Roma vive dias de segurança reforçada. Algumas estradas e estações de metrô vão ser fechadas. Mais de 5 mil homens foram colocados de prontidão. Além de ataques terroristas, existe preocupação com protestos violentos. O esquema de segurança conta também com atiradores de elite e até sistema para derrubada de drones.