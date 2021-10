SP: Instituto Federal abre inscrição para cursos técnicos gratuitos

O IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo) está com as inscrições abertas para o processo seletivo. A instituição oferece 6.080 vagas para cursos técnicos gratuitos divididos em todos os 36 campi do Estado de São Paulo para o 1º semestre de 2022.

Os participantes devem realizar as inscrições até o dia 14 de novembro através do formulário eletrônico disponível no site da IFSP. O valor da taxa é de R$ 60 para os cursos integrados, ou de R$ 30 para os técnicos concomitantes ou subsequentes ao ensino médio.

Neste ano, devido a uma determinação judicial, o IFSP voltou a adotar a seleção por meio de provas. O processo seletivo abordará as disciplinas de português e matemática e será aplicado, de forma presencial, no dia 19 de dezembro, na mesma cidade, ou município da mesma região, da localização do campus escolhido pelo candidato no momento da inscrição.

O Instituto reserva 50% das vagas a estudantes que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas. Também têm direito às vagas reservadas candidatos em situação de vulnerabilidade econômica e social, pretos, pardos ou indígenas, e pessoas com deficiência.

Relação dos cursos disponíveis: Química, Edificações, Mecânica, Mecatrônica, Automação Industrial, Administração, Meio Ambiente, Alimentos, Telecomunicações, Informática, Eletrotécnica, Qualidade, Logística, Design de Interiores, Eventos, entre outros.