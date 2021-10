Confiança do comércio se estabiliza após dois meses de queda

O ICOM (Índice de Confiança do Comércio) oscilou 0,1 ponto em outubro, ao passar de 94,1 para 94,2 pontos. A variação positiva acontece após duas quedas seguidas, o que mantém as expectativas do setor 2,3 pontos menor nos últimos três meses.

Rodolpho Tobler, coordenador da sondagem, explica que o resultado foi influenciado mais uma vez pela piora na percepção do ritmo de vendas que ocorre há três meses consecutivos. Ele, no entanto, comemora que as expectativas pararam de cair, recuperando parte do que foi perdido no último mês.

“O cenário para o setor ainda se mostra desafiador com a confiança do consumidor em patamar muito baixo, incerteza elevada, avanço da inflação e recuperação lenta do mercado de trabalho”, avalia Tobler.

Em outubro, houve queda em três dos seis principais segmentos do setor. A virtual estabilidade do mês foi resultado da combinação da melhora das expectativas e piora da percepção sobre o momento presente.

O IE-COM (Índice de Expectativas) subiu 3,9 pontos, ao passar de 89,4 pontos para 93,3 pontos. Já o ISA-COM (Índice de Situação Atual) recuou 3,8 pontos para 95,3 pontos, o menor valor desde maio de 2021 (94,9 pontos).