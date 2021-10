Saiba como aproveitar, sem medo, o Dia Nacional do Chocolate

No dia 28 de outubro é celebrado o Dia Nacional do Chocolate, o doce é um dos produtos mais consumidos no mundo e, segundo dados do Instituto Kantar, cerca de 90% dos brasileiros compraram chocolate pelo menos uma vez em 2020. A nutróloga Paula Cavallaro explica como comer essas delícias e ainda assim manter uma dieta saudável





O consumo de chocolate faz mal para a saúde?



“O chocolate é riquíssimo em diversas coisas boas para saúde, como vitaminas e gorduras boas, que podem ajudar na memória e bom humor”, explica Paula, que lembra a importância de não consumir o produto em grandes quantidades



Todo mundo fala que para emagrecer é preciso cortar o chocolate, é verdade? É possível perder peso comendo chocolate?



A médica explica que não é necessário cortar o doce, porém é preciso equilibrar a dieta. "É possível emagrecer comendo chocolate, uma barra com 3 quadradinhos de chocolate tem em média 120 calorias, variando a depender do tipo do chocolate, mas ao consumir é preciso ter noção da dieta. Se for consumir muito doce, é preciso cortar de outros lugares, como frituras e gorduras”, explica





Existe algum tipo de chocolate melhor para a saúde?



Paula explica que o chocolate é saudável, mas as substâncias químicas, como conservantes e gorduras, que são adicionadas às barras podem ser prejudiciais à saúde.

"Por esse motivo é sempre necessário buscar chocolates com boa qualidade, as barras de 70% cacau são mais recomendadas pois possuem menos substâncias ruins para o corpo. Mesmo os chocolates ao leite podem ser saudáveis, a dica é procurar o tipo que tenha menos substâncias e processos envolvidos”, pontua





O preparo do chocolate pode deixá-lo prejudicial à saúde?



“Tudo que é ultraprocessado, embutido ou feito com muitas coisas superficiais vai ter mais calorias, isso também se aplica ao chocolate”, conta Paula





Como continuar comendo chocolate sem prejudicar a saúde?



A especialista recomenda equilíbrio e bom senso ao consumir chocolate, mas afirma que é possível ingerir o doce sem medo. O segredo é acostumar o corpo a se sentir saciado com uma pequena quantidade