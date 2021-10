Escalada na taxa de juros começou em março para conter inflação

O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central elevou a Selic, taxa básica de juros, em 1,5 ponto percentual, passando de 6,25% para 7,75% ao ano.

É a maior alta porcentual da taxa básica de juros desde dezembro de 2002, quando subiu 3 pontos percentuais e chegou a 25% ao ano.

Até março deste ano, a taxa básica de juros vinha registrando uma série de quedas desde julho de 2015 e a sequência de reduções consecutivas desde julho de 2019, chegando ao menor patamar da história.

A alta da inflação e as incertezas da economia por causa das crises financeira e sanitária geradas pela pandemia de coronavírus vêm pesando na decisão do Copom de elevar sucessivamente a Selic, de acordo com o mercado.