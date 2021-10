Instagram disponibiliza link em Stories para todos os usuários

O Instagram começou a disponibilizar aos usuários da rede social a função do link nos Stories, antes permitido somente a contas verificadas ou com mais de 10 mil seguidores. A implementação do recuros será feita de maneira gradativa pela empresa.

Segundo o Instagram, os links serão monitorados a partir das políticas de uso da empresa e o usuário que infringir as regras da plataforma pode ter a conta excluída.

Para colocar um link nos Stories, basta acessar a aba de figurinhas que fica na parte superior da tela, selecionar o ícone “link” e digitar o endereço que será publicado e, em seguida, apertar em “concluir”. Assim como outras figurinhas, o link pode ser posicionado em qualquer lugar da tela.

A nova finalidade do Instagram substitui o tradicional “arrasta para cima”, que virou até letra de música. A rede social não divulgou no blog oficial da empresa quando a nova figurinha estará disponível para todos os usuários.