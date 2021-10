Polícia Civil prende 19 estudantes de medicina por fraude

A Polícia Civil prendeu 19 alunos de medicina na manhã desta quarta-feira (27). As investigações apontam que eles ingressaram de forma ilícita no curso. A operação foi realizada nas cidades de Goianésia e Formosa em Goiás, no entorno do Distrito Federal, e em Barreiras, na Bahia.

Segundo a polícia, todos os suspeitos ingressaram em cursos superiores de medicina por meio de transferência externa, apresentando documentos falsos. Ainda de acordo com as informações da polícia, as investigações apontaram que foram falsificados documentos de 8 instituições de ensino superior de medicina no Brasil, que já confirmaram as irregularidades.

Todos os suspeitos conseguiram vagas em processos seletivos de transferência externa nos períodos finais do Curso de Medicina, restando que alguns deles, atualmente, já estavam na fase internato, atendendo à comunidade na prestação pública de serviço médico emergências — o que pode gerar risco à vida ou à saúde das pessoas atendidas.