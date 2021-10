Fatecs abrem inscrições para o vestibular do 1º semestre de 2022

As Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) iniciaram a abertura das inscrições para o processo seletivo do 1º semestre de 2022. Nesta edição são ofertadas 17.495 vagas para 84 cursos gratuitos de graduação tecnológica.

Os interessados têm até às 15h do dia 1º de dezembro deste ano para se inscreverem através do site da Fatec. O valor da taxa de inscrição é de R$ 39.

A seleção para o processo seletivo será por análise de histórico escolar, sem prova presencial ou online. Serão avaliadas as notas de português e matemática da 2ª série do ensino médio. Quem estiver cursando o ensino médio, por meio da EJA (Educação de Jovens e Adultos) ou modalidade semelhante, pode apresentar notas referentes ao segundo termo deste ciclo, desde que no ato da matrícula comprove a conclusão do ensino médio.

A futura Fatec Registro (SP) passa a integrar o processo seletivo, oferecendo 35 vagas no período da noite para o curso de Desenvolvimento de Software Multiplataforma. Este mesmo curso, implantado no primeiro semestre de 2021 em cinco Fatecs, também será oferecido em outras seis unidades: Fatec Cotia (40 vagas/noturno), Fatec Diadema – Luigi Papaiz (40 vagas/matutino), Fatec Itatiba (40 vagas/vespertino), Fatec Mauá (40 vagas/noturno), Fatec Zona Sul - Dom Paulo Evaristo Arns (40 vagas/vespertino) e Fatec Itapira – Ogari de Castro Pacheco (40 vagas/noturno).

Outra novidade é a oferta do curso superior de Gestão Hospitalar na Fatec Bauru, a segunda faculdade do CPS (Centro Paula Souza) a contar com esta formação. A primeira turma ingressou no segundo semestre de 2021, na Fatec de Barretos. O projeto pedagógico e a montagem da grade curricular do curso têm a parceria do Hospital de Amor, instituição referência no tratamento do câncer no Brasil.

Inscrições

Para se inscrever no processo seletivo das Fatecs é necessário preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico, imprimir o boleto e pagar a taxa no valor de R$ 39, até o dia 1º de dezembro, em dinheiro, em qualquer agência bancária, mediante a apresentação do boleto impresso no momento da inscrição eletrônica, ou pagar, via internet, no banco do candidato ou ainda pela ferramenta Getnet (pagamento com cartão de crédito) disponível na internet.

Na plataforma o candidato deve cadastrar o CPF para acessar o sistema e fazer upload legível do histórico escolar (frente e verso) ou declaração de conclusão do ensino médio, assinada por agente escolar da escola de origem, contendo as notas finais de português e matemática ou equivalentes da segunda série do ensino médio.

No ato da inscrição é possível escolher um curso como primeira opção e colocar uma segunda alternativa que poderá ser o mesmo curso (presencial), mas que seja oferecido em outro período na mesma Fatec. Outras formas de segunda opção são a escolha pelo mesmo curso (presencial) de primeira opção oferecido em qualquer período em outra Fatec ou o mesmo curso ou outro, em qualquer período e em qualquer Fatec.

As Fatecs vão disponibilizar computadores e acesso à internet a quem tiver dificuldade para fazer a inscrição. Os interessados devem verificar data e horário de atendimento. Para utilizar os equipamentos, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial e também respeitar as demais medidas de proteção do Protocolo Sanitário Institucional do CPS.

Documentos obrigatórios

Serão aceitos como documento de identificação pessoal o RG, a CRNM (Carteira de Registro Nacional Migratório) ou a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). A CNH só será aceita na etapa de inscrição e, em caso de classificação, o candidato deverá apresentar o RG ou a CRNM no ato da matrícula.

Como comprovação da escolaridade, quem concluiu o ensino médio na rede de escolas estaduais de São Paulo deve fazer o upload do Boletim Escolar Digital, disponível no site da Secretaria Estadual de Educação. Estudantes das Etecs podem utilizar o boletim online emitido no NSA (Novo Sistema Acadêmico) ou no Siga (Sistema Integrado de Gestão Acadêmica).

Inclusão Social

O Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza concede acréscimo de pontos à nota final do processo seletivo das Fatecs, sendo 3% a estudantes afrodescendentes e 10% a oriundos da rede pública. Se o candidato estiver nas duas situações, recebe 13% de bônus.