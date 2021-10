Autoconhecimento e teste vocacional podem ajudar na escolha de uma profissão; saiba mais

Nem sempre é fácil. Não existe um momento ideal para decidir qual profissão seguir. Em contrapartida, após a conclusão do ensino médio, a pressão é ainda maior. Muitos estudantes se sentem pressionados a definir a carreira, mesmo sendo ainda tão jovens e conhecendo tão pouco o mercado de trabalho.

A decisão pode ser difícil e conflituosa. Nem todo estudante tem a resposta para a famosa pergunta ‘o que você quer ser quando crescer pronta, na ponta da língua. A descoberta não acontece como um “passo de mágica”. Requer cautela e boa dose de sensibilidade. Muitos optam por áreas que têm mais conhecimento e afinidade, porém tem aqueles que se frustram no meio do curso por descobrir que, apesar desses fatores, não se reconhecem na profissão escolhida. E, nessas horas, é importante repensar as escolhas e recalcular a rota.

A dúvida na hora de optar por uma carreira pode ser reflexo de conflitos, indecisão, falta de orientação adequada e autoconhecimento, entre outros motivos. O profissional de Relações Públicas Aldo Nonato Borges Júnior, por exemplo, sentiu na pele a angústia da escolha do caminho profissional. As opções foram variadas e de áreas distintas: Direito, Administração, Gestão Financeira, Técnico de Enfermagem. No final, optou pela carreira em Relações Públicas e se sente realizado. “Fiz dois semestres de Enfermagem, cinco semestres de Direito e, depois de cinco anos afastado das salas de aula, iniciei o curso de Relações Públicas. Estou muito feliz, como nunca estive na vida”, comemora.

Existem ferramentas gratuitas disponibilizadas na internet que podem minimizar as incertezas e ajudar na identificação de carreiras mais compatíveis com as habilidades e afinidades dos estudantes. O Teste Vocacional, por exemplo, é um instrumento que identifica a compatibilidade da pessoa com as áreas existentes no mercado de trabalho, considerando também seu perfil motivacional. Dessa forma, há mais chances de realização profissional evitando conflitos que contribuem para mudança ou abandono de curso e até insatisfação com a carreira. O Educa Mais Brasil conta com essa ferramenta gratuita em seu site. O teste leva em consideração diversos fatores, como objetivos profissionais e realizações pessoais.

Confira outras dicas simples que podem ajudar na hora de escolher a carreira ideal:

1 – Conheça bem suas áreas de interesse

Além do autoconhecimento, é fundamental conhecer a sua realidade pessoal e do mundo, assim como saber mais sobre as profissões que são do seu interesse. Conhecer bem a si mesmo te ajuda a escolher com mais tranquilidade a profissão. Por isso, faça uma lista de seus principais interesses, talentos e pontos que precisa melhorar.



2 – Busque Orientação Vocacional

A orientação vocacional pode contribuir na escolha do futuro profissional. Esse processo envolve entrevistas, dinâmicas de grupos e alguns testes psicológicos, como de personalidade, atenção concentrada, raciocínios e de habilidades e interesses profissionais. Os resultados dos testes traçam, adequadamente, um perfil profissional e, a partir daí, são indicadas as carreiras que se encaixam no perfil profissional do aluno. É importante destacar que, apesar dos resultados, a escolha é sempre pessoal.



3 – Encare sua escolha como ponto de partida

Tenha em mente que a escolha da profissão não irá determinar definitivamente sua trajetória. É possível descobrir, ao longo da vida, novos gostos e aptidões. O importante é compreender que a escolha deve levar em conta os seus interesses pessoais, sem deixar de pensar no retorno daquela profissão, tanto financeiro, quanto de satisfação pessoal e profissional. Uma carreira com propósito é uma construção a longo prazo!



4 – Saiba que o vestibular não é o fim do mundo

O vestibular é um dos momentos mais importantes da vida. É um ritual de passagem que simboliza o início de uma nova fase para o estudante. Natural que este momento decisivo cause medo e ansiedade. O melhor a fazer é estudar e se preparar bem para as provas de seleção, sem esquecer de cultivar momentos de descanso e lazer com amigos e familiares.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil