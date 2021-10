Você e o Doutor: saiba as novidades no tratamento do câncer de mama

Neste Outubro Rosa, o médico Antonio Sproesser fala sobre as novidades no diagnóstico e no tratamento do câncer de mama, doença que teve mais de 66 mil novos casos no Brasil no ano passado.

Na área de identificação do tumores, o SUS agora oferece, além da mamografia tradicional, o exame de ultrassom, que pode ser um aliado em mulheres com mamas maiores.

Já no tratamento, há um tipo de radioterapia, chamado de hipofracionamento, que reduz significativamente o número de sessões e, consequentemente, causa menos danos ao pulmão e ao coração.

Sproesser também explica o que é cardio-oncologia, uma nova especialidade médica.