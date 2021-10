Homem ignora ligação de resgate por não reconhecer número

Um norte-americano ficou mais de 24 horas desaparecido após se perder em uma trilha no Monte Elbert, no Colorado, Estados Unidos, e recusar todas as chamadas da equipe de resgate por não conhecer o telefone que ligava.

Segundo as equipes de busca e resgate do condado de Lake, uma pessoa, que não teve a identidade revelada, chegou à montanha pela manhã do dia 18 de outubro e não retornou até o início da noite.

Cinco membros da equipe de busca e resgate do condado começaram a procurar a pessoa ainda na noite do desaparecimento, mas não tiveram sucesso na operação.

Já na manhã do dia 19, o sujeito foi visto perto do próprio carro e disse que se perdeu durante o entardecer e passou a noite procurando a trilha que o levaria de volta para o veículo. A pessoa ainda afirmou que não sabia que uma equipe de resgate a procurava.

“Se você estiver atrasado dentro do itinerário programado e começar a receber ligações repetidas de um telefone desconhecido, por favor, atenda. Esta pode ser uma chamada da equipe de resgate tentando confirmar que você está são e salvo”, publicou a equipe de busca e resgate do condado de Lake no Facebook.