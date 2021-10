Anvisa: InCor não cumpriu etapas para teste de vacina em spray

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) informou nesta terça-feira (26) que ainda não há qualquer pedido de autorização de estudos em humanos de uma vacina anti-Covid em spray desenvolvida no InCor (Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo).

Na semana passada, o próprio InCor divulgou, após uma reunião com técnicos do órgão regulador, que havia solicitado autorização para o início das fases 1 e 2 de ensaios clínicos.

"De acordo com a apresentação técnica feita pelos pesquisadores na última semana, o projeto está em fase pré-clínica e ainda não cumpriu com as etapas de pesquisa necessárias para o teste em pessoas", acrescenta a nota da Anvisa.

A agência sugeriu aos desenvolvedores que iniciem o processo de submissão contínua, em que as informações da vacina são enviadas conforme as etapas são concluídas.

O InCor ainda não se manifestou a respeito do tema.