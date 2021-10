Fiocruz entrega 4,5 milhões de doses da AstraZeneca ao PNI

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) entregou ao Ministério da Saúde, nesta terça-feira (26), cerca de 4,5 milhões de doses da vacina anti-Covid da AstraZeneca, produzida no Instituto Bio-Manguinhos, no Rio de Janeiro.

Em nota, a fundação informou que a remessa seguiu direto para o almoxarifado do Ministério da Saúde, onde será distribuída aos estados. Também há previsão de novas entregas até o fim da semana.

Até o momento, a Fiocruz já entregou 118,3 milhões de doses da vacina ao PNI (Programa Nacional de Imunizações). O imunizante da AstraZeneca é o mais usado no país, correspondendo a 40% das aplicações, seguida pela CoronaVac (29%) e pela Pfizer (27%), segundo os dados do Localiza SUS, plataforma do Ministério da Saúde.

O Vacinômetro do R7 mostra que mais de 155 milhões de pessoas receberam a primeira dose de uma vacina contra a Covid-19 no país, o que corresponde a 72,5% da população, sendo que mais de 111,8 milhões já receberam a segunda dose ou uma vacina de dose única e estão completamente imunizados.

Acompanhe o Vacinômetro em tempo real: