Arrecadação aumenta 12,8% e registra melhor setembro desde 2000

A arrecadação total de impostos e tributos atingiu, em setembro de 2021, o valor de

R$ 149,1 bilhões, um aumento de 12,8% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a Receita Federal, é melhor desempenho arrecadatório desde 2000, tanto para o mês de setembro, quanto para o período acumulado, de janeiro a setembro de 2021, que alcançou o valor de R$ 1,3 trilhão, alta de de 22,3%.

O mesmo foi registrado nos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2021, afirma a Receita.

Quanto às Receitas Administradas pela RFB, o valor arrecadado, em setembro de 2021,

foi de R$ 145 bilhões, aumento de 12,45%, enquanto que no período acumulado de janeiro a setembro de 2021, a arrecadação alcançou R$ 1,2 trilhão, registrando alta de 21,50%.

O resultado pode ser explicado, segundo a Receita, principalmente, pelos fatores não recorrentes, como recolhimentos extraordinários de, aproximadamente, R$ 31 bilhões do IRPJ/CSLL de janeiro a setembro de 2021 e pelos recolhimentos extraordinários de R$ 5,3 bilhões no mesmo período do

ano anterior.

Além disso, as compensações cresceram 28% no período acumulado. Na tabela

abaixo estão discriminados os principais fatores que concorreram para o resultado do mês e do

período acumulado