Estão abertas as inscrições para o vestibulinho das Etecs

Os interessados em estudar em uma das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) podem se inscrever no processo seletivo para o primeiro semestre de 2022, a partir desta terça-feira (26), até as 15 horas do dia 30 de novembro, somente pelo site. A taxa integral de inscrição é de R$ 19.

Candidatos que solicitaram a redução de 50% no valor da taxa devem aguardar o resultado do pedido, que será divulgado no dia 17 de novembro, para fazer a inscrição.

São oferecidas 87.415 vagas para os ensinos técnico, médio integrado ao técnico, médio com ênfase e especialização técnica.

A seleção dos candidatos se dará por meio de análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online.

Inscrição

Para fazer a inscrição, o candidato precisa ter concluído o ensino fundamental ou apresentar declaração de conclusão, assinada por agente escolar da escola de origem, com data de entrega do histórico escolar com certificado de conclusão, ou o Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos).

A inscrição deve ser feita online na plataforma. O participante deve cadastrar o CPF (Cadastro de Pessoa Física) para gerar uma senha de segurança e acesso à ficha eletrônica de inscrição.

Após o preenchimento dos dados, é necessário escolher o curso e a escola onde pretende estudar. Ao final, é necessário enviar os documentos por meio de upload. São aceitos como documento de identificação o RG ou a Carteira de Registro Nacional Migratório – CRNM (CIE/RNM/RNE).

Depois da identificação, deverão ser inseridas as notas de Língua Portuguesa e Matemática, juntamente com os documentos de comprovação — uma portaria a ser publicada trará mais detalhes sobre isso.

As Etecs disponibilizam computador e acesso à internet aos candidatos que estiverem com dificuldade para fazer a inscrição. Os interessados devem entrar em contato com a escola para saber o horário de atendimento. Para utilizar os equipamentos, será obrigatório o uso de máscara e também respeitar as demais medidas relacionadas no Protocolo Sanitário Institucional do CPS.