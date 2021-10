Protótipo nunca divulgado do VideoPad 2 da Apple vai à leilão

Um protótipo raro nunca lançado do VideoPad 2 da gigante da tecnologia Apple, desenvolvido em 1997, irá à venda na casa de leilões Bonhams, em Los Angeles, nos Estados Unidos, no próximo dia 3 de novembro. O preço estimado do antigo enquipamento é de 12 mil dólares (cerca de R$ 67 mil). Ao contrário dos modelos 1 e 3, o segundo design, que conta com uma tela dobrável e uma câmera para videoconferência, nunca foi oficialmente mostrado ao público.

O protótipo foi produzido a partir de esboços desenhados por John Sculley, o CEO da empresa na época, e "engavetado" por Steve Jobs quando ele voltou a assumir a liderança da marca naquele ano. O conceito do VideoPad foi uma tentativa da empresa de dar continuidade ao seu assistente digital pessoal anterior, o Newton MessagePad, colocado à venda em novembro de 1993.

Segundo o site Daily Mail, Jobs teria descartado o projeto depois de concluir que a tecnologia necessária para garantir uma experiência positiva para o usuário ainda não estava disponível à época – cinco anos antes do lançamento do primeiro iPad, o sucessor do VideoPad. Levaria ainda dez anos para que a empresa chegasse ao mercado de telefones.

Além do VideoPad 2, outros artigos da Apple serão leiloados no início do próximo mês, como um modelo do segundo computador pessoal da empresa, o assistente digital Apple EMate 300 e o iPad de primeira geração. Uma carta de Jobs para seu melhor amigo de infância também deve ser vendida pelo valor estimado de U$ 300 mil (R$ 1,6 milhão).