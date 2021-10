Parapentistas colidem no ar durante festival na Turquia

Dois parapentistas colidiram no ar e caíram no oceano durante um festival internacional de jogos aéreos em Oludeniz, na Turquia, no domingo (24). Um vídeo mostra a dupla atingindo o mar em alta velocidade e provocando espanto na multidão, que observava a cena apreensiva (veja abaixo). Nas imagens, é possível ver ainda que os serviços de emergência agiram rapidamente para resgatar os planadores da água e os transportaram de maca até a faixa de areia, onde foram prestados os primeiros socorros. Apesar do susto, nenhum dos dois teve ferimentos graves. Em um incidente separado, os guardas costeiros resgataram do oceano uma parapentista ucraniana depois que ela perdeu o controle e pousou na água. A mulher foi imediatamente localizada por uma das unidades de resgate, levada a um local seguro e, em seguida, encaminhada às pressas para um hospital local. Segundo autoridades, ela estava em condição estável. Ao todo, cerca de 2 mil parapentistas e atletas de wingsuit de 60 países participaram do festival em Oludeniz, um destino famoso para atividades deste tipo. O evento teve início na última quinta-feira (21) e terminou no domingo.