Prêmio Domingos Fraga: Inscrições começam nesta segunda-feira (25)

A Record TV abre nesta segunda-feira (25) as inscrições para o I Prêmio Nacional Domingos Fraga de Jornalismo Multiplataforma, que vai destacar o trabalho dos profissionais de todas as praças e emissoras afiliadas ao longo de 2021.

As produções serão avaliadas em seis categorias:

- Reportagem diária: Veiculada em nossos noticiários, sobre temas diversos que retratam o cotidiano da população e com até dez minutos;

- Internet: Informação relevante e publicada nos canais digitais da Record TV;

- Podcast: Programas originais e com boa repercussão veiculados em nossos canais digitais;

- Documentário ou série de reportagens: Com até 90 minutos, de tema livre, e cuja produção tenha sido pautada pela originalidade ou exclusividade;

- Reportagens especiais: Com até 25 minutos e demonstração de excelência técnica;

- Imagem e Arte Gráfica: Para fotos, vídeos e artes visuais, considerando, além da qualidade técnica, o volume e a abrangência da informação.

O vencedor do grande prêmio do ano será eleito pela comissão julgadora entre os ganhadores das seis categorias.

As inscrições devem ser feitas pelo formulário disponível no R7 até às 23h59 de 26 de novembro. Os resultados serão divulgados no fim de dezembro. Leia o regulamento completo aqui.

A premiação inédita leva o nome do experiente jornalista que fez história no Grupo Record e morreu em junho por complicações causadas pela Covid-19. O objetivo é reconhecer, divulgar e premiar o esforço dos profissionais de jornalismo da emissora.

Profissional com grande experiência, Fraga era conhecido pela versatilidade. Atuou em diversas áreas de mídia, incluindo jornalismo policial, político e de celebridades, comandou importantes redações da imprensa brasileira.