Diploma internacional no EAD atrai estudantes durante a pandemia

Fazer um curso a distância em uma universidade estrangeira está cada vez mais fácil. Muitas instituições disponibilizam cursos no modelo EAD (Ensino a Distância), o que tem atraído estudantes brasileiros.

O R7 conversou com Alfredo Freitas, diretor de educação e tecnologia da Ambra University, instituição de ensino americana que faz revalidação de diplomas no Brasil. Ele explica porque jovens brasileiros têm buscado por cursos e diplomas internacionais no EAD (Ensino a Distância).

Para Freitas a pandemia do Covid-19 trouxe novas adaptações e uma delas foi o ensino remoto. "Hoje as pessoas mantem vínculos com suas famílias e possuem rotinas no dia a dia trabalhando em casa", diz. "E paralelo a isso, conseguem inserir um curso de qualificação profissional internacional com um custo bem menor, comparado a uma viagem para fora do país", explica.

É o que conta o estudante Khalil Ali Ganem, 33 anos, de Brasília, onde cursou graduação e mestrado em geociências pela UnB (Universidade de Brasília). E atualmente faz PhD em geografia na UCLA (University of California Los Angeles) dos EUA, com bolsa integral do próprio programa de doutorado na modalidade EAD, daqui do Brasil.

"O ensino remoto traz muitos benefícios, inclusive financeiro. A possibilidade de adequar os estudos com a minha rotina é muito bom", diz o estudante. O jovem também desenvolve remotamente uma pesquisa ligada ao uso de satélite para estudar mudanças de uso e cobertura da terra.

Segundo o estudante, ele continuará investindo em cursos EAD, mas sem deixar o presencial. "Por mais prática que essa modalidade seja, ainda existem situações que somente o presencial pode oferecer como, por exemplo, a experiência em laboratórios", enfatiza. "Certas atividades ainda requerem o modelo presencial", conta o jovem.

Mas será que vale a pena o investimento em um diploma internacional no EAD ou aplicar para algum curso de instituição privada no Brasil? Qual deles tem um peso maior no currículo? Segundo Freitas, é preciso avaliar a qualidade de ensino ofertada. “Você pode escolher o EAD para eliminar uma barreira geográfica, mas é importante identificar quais instituições de ensino ofertam, por exemplo, aprendizado em massa”, diz. Ainda de acordo com o especialista, muitos obtêm diploma fácil e rápido, mas sem boa formação.

“O interessado precisa optar por locais que ofereçam turmas de alunos pequenas, para que se possa ter vínculo direto com professores, aumentando o rendimento de aprendizado e qualidade de ensino, esteja o estudante no Brasil, nos Estados Unidos ou na Inglaterra", avalia.

Um estudo da FGV-Social (Fundação Getúlio Vargas) mostra que 47% dos jovens entre 14 e 29 anos afirmam que deixariam o Brasil se tivessem condições. Para o diretor Alfredo Freitas, isso significa que um dos fatores que contribuem ao estudo está relacionado a alta da moeda estrangeira, principalmente o dólar.

Ainda de acordo com o especialista, cerca de 150 mil pessoas já realizavam cursos na modalidade remota no período pré pandemia, mas que nos últimos 18 meses a procura tem aumentado. "O EAD veio para ficar", diz. "Está claro que existe bons cursos online. Basta cada pessoa identificar o que ela busca para o seu futuro e aproveitar as oportunidades", conclui.

Dicas para conquistar diploma estrangeiro EAD

O CEO Vinicius Nunes, da UDI (Universidade do Intercâmbio) dá dicas para aqueles que buscam um diploma internacional sem sair de casa:

-Planejamento;

-Pesquise sobre a instituição de ensino;

-Pesquise o curso escolhido;

-Conheça as plataformas digitais disponibilizadas pela faculdade;

-Não perca o foco;

O especialista lembra que a pandemia igualou os processos de aplicação para universidades estrangeiras com o EAD. "São oportunidades de aprender e se desenvolver o que possibilita mudar o cenário da educação em nosso país", explica. “Por outro lado, temos a reabertura das fronteiras que possibilita ao estudante vivenciar novas experiências pessoais e profissionais", finaliza.

Cursos EAD: confira 7 dicas em como escolher a graduação e pós

1- M\u00e9todos de avalia\u00e7\u00e3o de aprendizagem: Mesmo para o ensino a dist\u00e2ncia, o MEC(Minist\u00e9rio da Educa\u00e7\u00e3o) exige que todas as avalia\u00e7\u00f5es no final de cada semestre sejam realizadas presencialmente no local. Com a pandemia de covid-19 pode haver altera\u00e7\u00f5es para cada institui\u00e7\u00e3o de ensino. Al\u00e9m disso, dependendo do curso, o estudante precisa se informar sobre as atividades obrigat\u00f3rias, como est\u00e1gios e atividades com horas complementares. 'Antes de considerar o curso, o estudante deve ficar atento aos m\u00e9todos de avalia\u00e7\u00e3o'

","content":null,"position":1},{"width":1000,"height":666,"url":"https://img.r7.com/images/cursos-13052021120036442","author":"Marcos Santos/USP imagens ","subtitle":"2- Conhe\u00e7a a infraestrutura da institui\u00e7\u00e3o de ensino: A faculdade deve ter um centro de treinamento com boa infraestrutura, onde os alunos do ensino remoto possam ter acesso. Por exemplo, uma boa sala de aula equipada com equipamento audiovisual e computadores com conex\u00e3o \u00e0 Internet, \u00e9 o principal crit\u00e9rio para que alunos e professores acessem os conte\u00fados de multim\u00eddia oferecidos no curso

","content":null,"position":2},{"width":1920,"height":1280,"url":"https://img.r7.com/images/cursos-13052021120039926","author":"Marcos Santos/USP imagens ","subtitle":"3- Metodologia de ensino e recursos digitais: \u00c9 importante entender o modelo de ensino utilizado que est\u00e1 relacionado ao m\u00e9todo de entrega do conte\u00fado aos alunos. Alguns recursos b\u00e1sicos como tutoriais em v\u00eddeo e plataformas de aprendizagem online, devem fazer parte de uma boa estrutura de ensino a dist\u00e2ncia. Outros incentivos que tornam o conhecimento mais acess\u00edvel e contribuem para o desenvolvimento do ensino ao aluno podem ser vistos como aspectos positivos





","content":null,"position":3},{"width":1772,"height":1181,"url":"https://img.r7.com/images/cursos-13052021120039470","author":"Marcos Santos/USP imagens ","subtitle":"4- Acervo bibliotec\u00e1rio: Um diploma de ensino \u00e0 dist\u00e2ncia de alta qualidade deve permitir que seus alunos usem a biblioteca f\u00edsica e disponibiliza-la online para que os alunos possam estabelecer uma boa base para as pesquisas acad\u00eamicas e o desenvolvimento de seus conhecimentos

","content":null,"position":4},{"width":1800,"height":1199,"url":"https://img.r7.com/images/cursos-13052021120038900","author":"Marcos Santos/USP imagens ","subtitle":"5- Laborat\u00f3rios de ensino: A institui\u00e7\u00e3o deve fornecer uma boa qualidade nos laborat\u00f3rios para alunos de EAD que precisem realizar cargas hor\u00e1rias reais ou te\u00f3ricas. Portanto, visitar a sala educacional da instala\u00e7\u00e3o \u00e9 muito importante para entender as condi\u00e7\u00f5es das quais ser\u00e1 aplicada em pr\u00e1tica o conte\u00fado te\u00f3rico

","content":null,"position":5},{"width":1800,"height":1200,"url":"https://img.r7.com/images/cursos-13052021120037547","author":"Marcos Santos/USP imagens ","subtitle":"6- Conhe\u00e7a a grade curricular: Confer\u00eancias, semin\u00e1rios e cursos de atualiza\u00e7\u00e3o s\u00e3o atividades acad\u00eamicas extracurriculares que demonstram atrav\u00e9s da grade curricular a determina\u00e7\u00e3o da institui\u00e7\u00e3o de ensino em promover a reprodu\u00e7\u00e3o do conhecimento aos estudantes. Possuir bons canais de comunica\u00e7\u00e3o entre a faculdade e os alunos s\u00e3o muito importantes, principalmente para o estudantes em EAD











","content":null,"position":6},{"width":1800,"height":1200,"url":"https://img.r7.com/images/cursos-13052021120037050","author":"Marcos Santos/USP imagens ","subtitle":"7- Reconhecimento das institui\u00e7\u00f5es de n\u00edvel superior: Para que o diploma de gradua\u00e7\u00e3o e p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o em EAD tenha validade em todo o Brasil, o curso escolhido deve ser reconhecido pelo MEC (Minist\u00e9rio da Educa\u00e7\u00e3o) que pode ser consultado no site","content":null,"position":7}]" data-article-gallery-url="http://noticias.r7.com/educacao/fotos/cursos-ead-confira-7-dicas-em-como-escolher-a-graduacao-e-pos-16052021" style="clear:both;"> R7 ouviu a professora Juliana Pereira Ven\u00e2ncio de Jesus que da as seguintes dicas para te ajudar na escolha da gradua\u00e7\u00e3o e p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o EAD. Confira os passos a seguir:","content":null,"position":0},{"width":2000,"height":1450,"url":"https://img.r7.com/images/livros-13052021121021873","author":"Ze Carlos Barreta/Folha Press - 13.5.21","subtitle":"Mesmo para o ensino a dist\u00e2ncia, o MEC(Minist\u00e9rio da Educa\u00e7\u00e3o) exige que todas as avalia\u00e7\u00f5es no final de cada semestre sejam realizadas presencialmente no local. Com a pandemia de covid-19 pode haver altera\u00e7\u00f5es para cada institui\u00e7\u00e3o de ensino. Al\u00e9m disso, dependendo do curso, o estudante precisa se informar sobre as atividades obrigat\u00f3rias, como est\u00e1gios e atividades com horas complementares. 'Antes de considerar o curso, o estudante deve ficar atento aos m\u00e9todos de avalia\u00e7\u00e3o'","content":null,"position":1},{"width":1000,"height":666,"url":"https://img.r7.com/images/cursos-13052021120036442","author":"Marcos Santos/USP imagens ","subtitle":"A faculdade deve ter um centro de treinamento com boa infraestrutura, onde os alunos do ensino remoto possam ter acesso. Por exemplo, uma boa sala de aula equipada com equipamento audiovisual e computadores com conex\u00e3o \u00e0 Internet, \u00e9 o principal crit\u00e9rio para que alunos e professores acessem os conte\u00fados de multim\u00eddia oferecidos no curso","content":null,"position":2},{"width":1920,"height":1280,"url":"https://img.r7.com/images/cursos-13052021120039926","author":"Marcos Santos/USP imagens ","subtitle":"\u00c9 importante entender o modelo de ensino utilizado que est\u00e1 relacionado ao m\u00e9todo de entrega do conte\u00fado aos alunos. Alguns recursos b\u00e1sicos como tutoriais em v\u00eddeo e plataformas de aprendizagem online, devem fazer parte de uma boa estrutura de ensino a dist\u00e2ncia. Outros incentivos que tornam o conhecimento mais acess\u00edvel e contribuem para o desenvolvimento do ensino ao aluno podem ser vistos como aspectos positivos","content":null,"position":3},{"width":1772,"height":1181,"url":"https://img.r7.com/images/cursos-13052021120039470","author":"Marcos Santos/USP imagens ","subtitle":"Um diploma de ensino \u00e0 dist\u00e2ncia de alta qualidade deve permitir que seus alunos usem a biblioteca f\u00edsica e disponibiliza-la online para que os alunos possam estabelecer uma boa base para as pesquisas acad\u00eamicas e o desenvolvimento de seus conhecimentos","content":null,"position":4},{"width":1800,"height":1199,"url":"https://img.r7.com/images/cursos-13052021120038900","author":"Marcos Santos/USP imagens ","subtitle":"A institui\u00e7\u00e3o deve fornecer uma boa qualidade nos laborat\u00f3rios para alunos de EAD que precisem realizar cargas hor\u00e1rias reais ou te\u00f3ricas. Portanto, visitar a sala educacional da instala\u00e7\u00e3o \u00e9 muito importante para entender as condi\u00e7\u00f5es das quais ser\u00e1 aplicada em pr\u00e1tica o conte\u00fado te\u00f3rico","content":null,"position":5},{"width":1800,"height":1200,"url":"https://img.r7.com/images/cursos-13052021120037547","author":"Marcos Santos/USP imagens ","subtitle":"Confer\u00eancias, semin\u00e1rios e cursos de atualiza\u00e7\u00e3o s\u00e3o atividades acad\u00eamicas extracurriculares que demonstram atrav\u00e9s da grade curricular a determina\u00e7\u00e3o da institui\u00e7\u00e3o de ensino em promover a reprodu\u00e7\u00e3o do conhecimento aos estudantes. Possuir bons canais de comunica\u00e7\u00e3o entre a faculdade e os alunos s\u00e3o muito importantes, principalmente para o estudantes em EAD","content":null,"position":6},{"width":1800,"height":1200,"url":"https://img.r7.com/images/cursos-13052021120037050","author":"Marcos Santos/USP imagens ","subtitle":"Para que o diploma de gradua\u00e7\u00e3o e p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o em EAD tenha validade em todo o Brasil, o curso escolhido deve ser reconhecido pelo MEC (Minist\u00e9rio da Educa\u00e7\u00e3o) que pode ser consultado no","content":null,"position":7}]" data-article-gallery-url="http://noticias.r7.com/educacao/fotos/cursos-ead-confira-7-dicas-em-como-escolher-a-graduacao-e-pos-16052021" style="clear:both;">

*Estagiário do R7 sob supervisão de Karla Dunder