O Dia do Aviador é celebrado neste 23 de outubro. No mesmo dia, em 1906, Alberto Santos Dumont realizava seu voo mais longo a bordo do 14 Bis. Por cair em um sábado, a cerimônia na Base Aérea de Brasília - que teve a presença do presidente Jair Bolsonaro - foi maracada para a sexta-feira (22).