Auxílio Brasil e debandada na Economia marcam a semana

Após rumores de demissão do ministro Paulo Guedes e tensão no mercado financeiro, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o chefe da economia e garantiu que ele fica no cargo, conforme antecipou mais cedo o blog do Nolasco, do R7. O mandatário fez um discurso de apoio ao economista, nesta sexta-feira (22). "Tenho confiança absoluta nele", disse Bolsonaro

O governo federal definiu em R$ 400 o valor do Auxílio Brasil, programa idealizado para substituir o Bolsa Família, que será pago até o fim de 2022. O benefício deve atender 17 milhões de brasileiros e colocou em risco o teto de gastos do governo

O anuncio sobre a criação do Auxílio Brasil representou uma derrota para a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, que prezava pela contenção dos gastos públicos. Em meio à situação, quatro secretários da pasta pediram para abandonar seus cargos



A cidade de São Paulo reduziu o intervalo da segunda dose do imunizante CoronaVac de 28 para 15 dias a partir desta quinta-feira (21). Segundo a prefeitura, a antecipação tem por objetivo completar o sistema vacinal da população contra a Covid-19. A cobertura para segunda dose ou dose única é de 91,2% dos adultos

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) manteve a decisão do desembargador Jesuíno Rissato de não permitir a prisão domiciliar ao ex-médico Roger Abdelmassih. Ele teve o benefício de prisão domiciliar cassado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo

A estiagem e as chuvas abaixo da média deixaram reservatórios de água secos ou com nível insuficiente para garantir o pleno abastecimento da população. Enquanto os temporais de verão não chegam, cidades do interior de São Paulo tiveram de adotar algum tipo de restrição, como o rodízio de água

A cidade de São Paulo passa a adotar o intervalo de 21 dias entre a primeira e a segunda dose da vacina da Pfizer contra a Covid-19 a partir desta quarta-feira (20). A medida valerá somente para quem tem idade acima de 18 anos e deve beneficiar 82.804 pessoas na capital e cerca de 2 milhões no estado







Uma cliente de um supermercado da rede Extra do Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo, denunciou nas redes sociais que o estabelecimento faz, a entrega de bandejas de carne vazias aos clientes até que pagamento seja feito no caixa. A medida seria uma forma de evitar furtos e não é normalmente realizada em demais unidades da rede. A adoção da estratégia, além do fato de ter sido praticada isoladamente em um bairro de periferia, foi alvo de críticas

Uma mulher, de 23 anos, foi presa por participar de uma quadrilha conhecida como "damas do crime", que seduzia, dopava e roubava homens. Ela foi encontrada em um imóvel invadido na rua dos Gusmões, na região da República, centro de São Paulo, na tarde deste domingo (17)

As Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado) oferecem a redução de 50% ou isenção da taxa do vestibular 2022. Interessados devem realizar os pedidos pelo site até às 15 horas do dia 26 de outubro. O valor integral da taxa é de R$ 39. As inscrições para a redução de 50% na taxa de inscrição do processo seletivo das Etecs (Escola Técnica Estadual) também estão abertas. Os interessados no benefício devem preencher o formulário na seção “redução” do site até às 15h do dia 25 de outubro. O valor integral da taxa é de R$ 19.

o governador João Doria (PSDB) anunciou, nea quarta-feira (20), que o governo paulista irá realizar o repasse de R$ 1 bilhão para universidades paulistas, que, de acordo com ele, será “o maior orçamento para ciência e tecnologia da história dos governos de São Paulo”. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o reajuste no orçamento de 2022 será dividido da seguinte forma: a USP terá aumento de 24%, recebendo R$ 7,6 bilhões; a Unesp receberá R$ 3,8 bilhões, um acréscimo de 22% em relação a 2021; a Unicamp ficará com 17% a mais, totalizando R$ 3,7 bilhões; e a Fapesp ganhará reajuste de 15% sobre o atual orçamento, recebendo R$ 1,85 bilhão

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou o resultado dos recursos para atendimento especializado e tratamento por nome social dos participantes que tiveram nova oportunidade de inscrição no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021 e no Enem PPL (Exame para Pessoas Privadas de Liberdade) ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade. As análises estão disponíveis na Página do Participante.

As secretarias de Educação do município e do estado do Rio de Janeiro estão desenvolvendo estratégias para localizar os estudantes que deixaram de assistir às aulas durante a pandemia da Covid-19 e ainda não retornaram às escolas. A estimativa é que sejam 25 mil estudantes na capital e cerca de 80 mil na rede estadual

Estudantes de todo o estado de São Paulo retornaram presencialmente às escolas na segunda-feira (18). Apenas os alunos que apresentarem atestado médico poderão acompanhar as atividades remotas. Os protocolos sanitários têm de ser mantidos, como o uso de máscara e álcool em gel e o distanciamento obrigatório de 1 metro. Na prática, os alunos só devem retornar 100% presencialmente no dia 3 de novembro, quando não será necessário o distanciamento. O R7 ouviu estudantes que comentaram como foi a volta à escola

Colin Powell, que foi secretário de Estado norte-americano durante o mandato do republicano George W. Bush, faleceu aos 84 anos vítima de "complicações da Covid-19", anunciou na última segunda-feira (18) a família. Powell foi o primeiro afro-americano a ocupar o posto de comandante do Estado-Maior Conjunto, antes de se tornar o chefe da diplomacia americana





A polícia da Noruega informou na última segunda-feira (18) que as cinco vítimas do agressor que usou arco e flecha na semana passada foram assassinadas por um "objeto pontiagudo" que o criminoso utilizou depois que deixou cair o arco. "Ele matou cinco pessoas com um objeto pontiagudo tanto em endereços privados como em espaços públicos", afirmou o inspetor Per Thomas Omholt em uma entrevista coletiva





Dez navios de guerra das marinhas da China e da Rússia protagonizaram uma cena inédita de provocação ao Japão e aos EUA, seus adversários tanto localmente quanto no cenário global, na última segunda-feira (18), ao atravessarem sem aviso o estreito que separa duas das principais ilhas japonesas



Depois dos professores e dos profissionais de saúde, a prefeitura de Nova York obrigará policiais, bombeiros e demais trabalhadores municipais a tomar a vacina contra a Covid-19, anunciou na última quarta-feira (20) o prefeito Bill de Blasio. "A obrigação entrará em vigor em 1º de novembro para todas as forças de trabalho da cidade, entre elas a polícia, os bombeiros e os garis", que terão que apresentar um certificado de vacinação para seguir trabalhando, segundo um comunicado divulgado pelo município



Um atentado contra um ônibus militar em Damasco e um bombardeio um pouco depois contra uma cidade do noroeste da Síria controlada pelos rebeldes deixaram ao menos 27 mortos na última quarta-feira (20). Explosivos em um ônibus mataram 14 militares e, horas após, um ataque aéreo provocou 13 mortes — incluindo dez civis









O palácio de Buckingham anunciou na última quinta-feira (21) que a rainha Elizabeth 2ª, 95, passou a noite de quarta-feira (20) internada em um hospital de Londres sob observação, mas que já retornou à sua residência oficial no palácio de Windsor, a cerca de 30 quilômetros da capital do Reino Unido

As embaixadas e os consulados dos EUA no Brasil estão trabalhando para retomar os serviços de emissão de vistos. A previsão é que esse processo seja retomado em novembro, mas não há uma data definida. Em maio de 2020, os brasileiros passaram a ser impedidos de entrar em território americano, e isso impactou o número de vistos solicitados e emitidos. Essa foi uma medida para conter o número de casos de Covid-19 no período de pico da doença no país

A Apple realizou na última segunda-feira (18) seu último evento do ano, em que apresentou novidades como o novo MacBook, o AirPod 3, o M1 Pro e o M1 Max. Por causa da pandemia, o evento ocorreu online, como vem acontecendo desde o início de 2020, e foi apresentado pelo CEO da companhia, Tim Cook

O Google apresentou na última terça-feira (19) os novos celulares da marca, o Pixel 6 e o Pixel 6 Pro. Os aparelhos não devem ser comercializados oficialmente no Brasil pelo gigante da tecnologia, assim como as versões anteriores. O preço de partida do Pixel 6 é de 599 dólares (R$ 3.335), enquanto a versão mais cara, o Pixel 6 Pro, custa 899 dólares (R$ 5.005). Cada modelo terá três opções de cor — a preta é a única disponível em ambos os celulares



O esqueleto de "Big John", o maior triceratope conhecido, com 8 metros de comprimento e 66 milhões de anos, foi leiloado na última quinta-feira (21) em Paris e adquirido por um comprador americano por 7,7 milhões de dólares (cerca de R$ 43,5 milhões). Esse valor (despesas incluídas) é muito superior ao preço inicial estabelecido pela casa de leilões francesa Drouot, de US$ 1,1 milhão (o equivalente a R$ 6,22 milhões), mas está longe do recorde alcançado por um esqueleto fóssil de dinossauro

O Brasil ultrapassou na terça-feira (19) a marca de 50% da população completamente imunizada contra a Covid-19. Os benefícios da aceleração da vacinação são vistos diariamente com a queda no número de novos casos, mortes e internações







Pesquisadores da USP (Universidade de São Paulo) se reuniram com representantes da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) na terça-feira (19) para apresentar uma pesquisa em andamento para desenvolver uma vacina contra a Covid-19 utilizando o dispositivo da aplicação por spray





Em 19 de abril de 2021, o Brasil registrou a maior média móvel de mortes em decorrência da Covid-19: cerca de 3 mil óbitos diários. Na terça-feira (19), exatos seis meses após o ápice, o Ministério da Saúde informou que a vacinação em massa contra a doença surtiu efeito. Segundo a pasta, a queda no número de óbitos foi de quase 90%, tendência que se acentua desde junho

O governo britânico confirmou na terça-feira (19) que "acompanha de perto" o surgimento de uma "descendente" da variante Delta do coronavírus, que pode ser entre 10% e 15% mais transmissível do que esta, que já é duas vezes mais contagiosa que o Sars-CoV-2 original

Um estudo de fase 3 mostrou que a terceira dose da vacina desenvolvida por Pfizer e BioNTech é 96,5% eficaz na proteção contra o coronavírus, informaram as duas empresas na quinta-feira (21), com base em resultados preliminares

Um boletim extraordinário do Observatório Covid-19 da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), publicado na quarta-feira (20), destacou que o Brasil se mantém em um ritmo de queda dos novos casos de Covid-19, assim como de internações e mortes

O estudo de efetividade da vacina CoronaVac, que o Instituto Butantan está realizando sobre a imunidade da população de Serrana (SP), mostrou que 99% dos moradores apresentaram soroconversão (desenvolveram anticorpos para se defender da infecção por Covid-19) três meses após receber a segunda dose do imunizante

O mais recente relatório da OMS estima que dos 135 milhões de profissionais de saúde no mundo, entre 80 mil e 180 mil podem ter morrido de Covid-19 no período entre janeiro de 2020 e maio de 2021