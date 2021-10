Exército dos EUA mata integrante do alto escalão da Al-Qaeda na Síria

O Comando Central do Estados Unidos anunciou na noite desta sexta-feira (22) que um ataque aéreo em Suluk, na Síria, matou Abdul Hamid al-Matar, integrante do alto escalão do grupo terrorista Al-Qaeda.

Em comunicado divulgado na noite desta sexta, o Comando Central informou que as forças norte-americanas usaram o veículo aéreo não-tripulado MQ-9 para realizar o ataque, que não teria causado vítimas civis.

“A Al-Qaeda continua representando um perigo para os Estados Unidos e para nossos aliados. A Al-Qaeda usa a Síria como um paraíso seguro para se reconstruir, coordenando com aliados externos, e planejar operações no exterior”, detalhou o Comando Central em texto publicado no site da instituição.

Ainda segundo os norte-americanos, a morte de al-Matar dificultará o planejamento de novos ataques da Al-Qaeda, seja contra os Estados Unidos ou qualquer outra nação.

Em nota, o Comando Central afirmou que os “EUA continuaram atacando membros da Al-Qaeda e outras organizações terroristas que pretendam prejudicar os cidadãos norte-americanos”.