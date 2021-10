Unicamp divulga locais de prova da primeira fase do vestibular 2022

A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) divulgou nesta sexta-feira (22) os locais de prova da primeira fase do vestibular 2022, a lista completa está disponível no site da Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp).

Os candidatos que fizerem a prova do vestibular no dia 7 de novembro deverão seguir os protocolos de biosegurança como o uso de máscara cobrindo o nariz e a boca e o uso de álcool em gel. A Unicamp disponibiliza todas as orientações no link.

A primeira fase terá quatro horas de duração, com a aplicação de 72 questões de múltipla escolha. Estão inscritos no processo, 63.298 candidatos, que irão concorrer a 2.540 vagas, em 69 cursos de graduação. A Comvest ampliou o número de salas de prova, para garantir o distanciamento de um metro entre os candidatos. Serão utilizadas 1.749 salas para aplicação da prova da primeira fase do Vestibular Unicamp 2022.

Horários

A orientação é para que os candidatos cheguem ao local de prova às 12 horas (horário de Brasília), já que o acesso aos locais de prova será permitido impreterivelmente até as 13 horas (horário de Brasília).

Os organizadores orientam aos candidatos que chegarem com antecedência que não se aglomerem nos acessos e mantenham o distanciamento social de no mínimo 1 metro até a entrada nas salas de prova. É obrigatório o uso de máscara em todos os espaços.