Veja o calendário dos processo seletivos das Etecs e Fatecs

O Centro Paula Souza, responsável pelas Etecs (Escola Técnica Estadual de São Paulo) e Fatecs (Faculdades de Tecnologia), divulga o calendário dos processos seletivos para o primeiro semestre de 2022.

As inscrições para quem quer concorrer a uma vaga nos Ensinos Técnico, Integrado e Médio com opção por itinerários formativos começam no dia 26 de outubro pelo site.

Já as inscrições para o Vestibular das Fatecs terão início na próxima quarta-feira, 27, exclusivamente pelo site. Na mesma página os candidatos podem conferir outras informações para concorrer a uma vaga de curso superior.

Veja o calendário para o ingresso nas Etecs:

Até o dia 25 de outubro - Prazo para solicitar a redução da taxa do vestibulinho e envio por meio digital, via upload, da documentação comprobatória pela internet;

26 de outubro até as 15 horas do dia 30 de novembro - Inscrições para o processo seletivo no site;

17 de novembro, a partir das 15 horas - Divulgação do resultado da solicitação de redução da taxa de inscrição pelo site;

18 e 19 de novembro - Período de recurso para quem teve o pedido de redução da taxa de inscrição negado;

25 de novembro - Divulgação do resultado do recurso pelo site;

14 de dezembro, a partir das 15 horas - Divulgação da lista preliminar de inscrições deferidas e indeferidas;

15 a 16 de dezembro - Período para recurso com retificação de notas ou reenvio de documentos comprobatórios dos candidatos que tiveram a inscrição indeferida;

23 de dezembro, a partir das 15 horas - Divulgação da lista de inscrições deferidas após análise dos recursos;

3 de janeiro de 2022, a partir das 15 horas – Divulgação da classificação dos cursos com prova de aptidão online. Fase específica para os cursos técnicos de Canto, Dança, Regência e Teatro;

4 de janeiro de 2022 - Realização das provas online de aptidão dos cursos técnicos de Canto, Dança, Regência e Teatro;

10 de janeiro de 2022, a partir das 15 horas – Divulgação da lista de classificação geral dos demais cursos, do resultado da prova de aptidão online e da primeira lista de convocação para matrícula; as informações serão disponibilizadas no site;

11 a 13 de janeiro de 2022 - Período de matrícula da primeira lista de convocação dos candidatos com envio da documentação dos classificados pelo site;

Calendário para o vestibular das Fatecs undefined

Até as 15 horas do dia 26 de outubro - Período para solicitar isenção/redução da taxa de inscrição e envio por meio digital da documentação comprobatória, via upload, exclusivamente pelo site;

27 de outubro até as 15 horas do dia 1º de dezembro - Inscrições para o Vestibular pela internet;

19 de novembro até as 15 horas do dia 1º de dezembro - Prazo de inscrição para o candidato beneficiado com a isenção/redução da taxa de inscrição;

19 de novembro, a partir das 15 horas - Divulgação do resultado da análise dos pedidos de isenção/redução de taxa pelo site;

22 e 23 de novembro - Período para interposição de recurso para os candidatos que tiveram o pedido de isenção e redução da taxa de inscrição indeferido;

29 de novembro, a partir das 15 horas - Divulgação pela internet da análise dos recursos de isenção/redução da taxa de inscrição;

15 de dezembro, a partir das 15 horas - Divulgação da lista preliminar das inscrições deferidas e indeferidas para o processo seletivo;

16 e 17 de dezembro - Período para interposição de recurso e retificação das notas e documentação dos candidatos que tiveram as inscrições deferidas/indeferidas para o processo seletivo no site vestibularfatec.com.br;

22 de dezembro, a partir das 15 horas - Divulgação da análise dos recursos e das retificações de notas/documentos;

12 de janeiro de 2022, a partir das 15 horas - Divulgação da lista de classificação geral e da primeira lista de convocação dos candidatos;

13 e 14 de janeiro de 2022 - Matrícula da primeira chamada e envio de documentação por meio digital, via upload, pelo sistema remoto de matrícula.