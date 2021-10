Unesp divulga relação candidato-vaga para o vestibular 2022

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) divulgou a relação candidato-vaga do vestibular de 2022. Os candidatos podem conferir no site da Vunesp (Fundação para o Vestibular da Unesp) a relação completa.

O curso de Medicina em Botucatu é o mais concorrido com 261, 4 candidatos por vaga, em segundo lugar está Psicologia em Bauru com 47,5 candidatos por vaga e na sequência Direito em Franca com 39,4 candidatos por vaga.

Os locais de prova da primeira fase devem ser divulgados no dia 29 de outubro.

De acordo com o calendário, as provas serão realizadas em 35 cidades, sendo 31 no estado de São Paulo. A primeira fase será realizada em 14 e 15 de novembro (primeiro dia, domingo, para candidatos de cursos da área de biológicas e segundo dia reservado a vestibulandos das carreiras de exatas e humanidades, além dos treineiros).

A segunda fase será aplicada em 19 de dezembro (domingo) para todos os cursos. O resultado final será divulgado em 27 de janeiro de 2022.