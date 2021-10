Assaltante rouba celular de repórter durante live no Egito

Um repórter egípcio teve o celular roubado na última terça-feira (19) enquanto fazia uma transmissão ao vivo, na cidade de Cairo, capital do país. Mais de 20 mil pessoas assistiam a live quando um assaltante de bicicleta pegou o aparelho do jornalista e fugiu.

As imagens da transmissão ao vivo mostraram o suspeito levando o celular e checando o telefone sem saber que estava mostrando o rosto para dezenas de milhares de testemunhas.

Segundo o site britânico Daily Star, parte do público que assistia a live se reuniu para tentar encontrar o assaltante e devolver o celular ao repórter Mahmoud Ragheb, que trabalha para o jornal Egyptian.

De acordo com a Polícia do Cairo, o suspeito foi preso cerca de uma hora depois do incidente. As autoridades egípcias teriam usado um programa de reconhecimento facial para identificar e localizar o assaltante.

No momento do roubo, Ragheb transmitia imagens dos estragos nas ruas de Cairo causados por um terremoto que atingiu o Egito na última terça.