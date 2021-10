Americana morre engasgada em concurso de cachorro-quente

Uma jovem norte-americana de 20 anos morreu no último fim de semana após engasgar durante uma competição de quem comia cachorro-quente mais rápido, em Massachusetts, nos Estados Unidos.

Madelyn Nicpon participava no sábado (16) do concurso beneficente quando se engasgou e desmaiou. Segundo o canal norte-americano NBC, médicos foram chamados e fizeram os primeiros procedimentos para salvar a vida da universitária ainda no local.

Nicpon foi levada a um hospital da região e, em seguida, transferida para uma unidade maior, em Boston, capital de Massachusetts, onde faleceu na tarde de domingo (17).

A morte da jovem sensibilizou a comunidade da Universidade de Tufts, na qual Nicpon estudava e era atleta de lacrosse. Cerca de 3 mil estudantes se reuniram na noite de domingo com velas em uma vigília para celebrar a vida da americana.

“Madelyn será lembrada como uma luz brilhante, uma borboleta social, uma incrível companheira de time, uma pessoa gentil e generosa, uma irmã e uma filha maravilhosa e uma estudante de Tufts que todos nós podemos nos inspirar”, publicou o time de lacrosse da universidade no Instagram.