Brasil soma 451 mortes por Covid e 16,8 mil novos casos em 24 horas

O Brasil registrou 451 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo atualização dos dados do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) nesta quinta-feira (21). O total de vítimas da doença no país chega a 604.679.

Também foram notificados 16.852 novos casos, totalizando 21.697.341 desde o início da pandemia.

A média móvel semanal de óbitos está em 369, abaixo de 400 desde 11 de outubro. Já a média diária de novos casos é de 12.158.

O mais recente boletim do Observatório Covid-19 da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), publicado ontem, aponta para uma tendência de redução de novos casos, hospitalizações e mortes em todo o Brasil.

Mas os pesquisadores alertam para instabilidades nos dois sistemas do Ministério da Saúde que notificam casos leves de Covid-19: o e-SUS e o Sivep-Gripe.

"Isso se reflete na divulgação de um número abaixo do esperado durante algumas semanas, seguida de um número excessivo de notificações, o que pode gerar interpretações equivocadas sobre as tendências locais da pandemia e a tomada de decisões baseadas em dados incompletos. A irregularidade do fluxo de notificação deve ser levada em conta e serve como alerta para as consequências de decisões, por vezes, inoportunas ou baseadas em dados incompletos e atrasados", afirmam.