Conheça o Neo Acelera, programa de inovação da Neo Química

Outubro é mês da inovação e, para lembrar a importância do engajamento nesse tema, a Neo Química apresenta no Hoje em Dia desta quinta (21) seu programa de aceleração social, o Neo Acelera. O hub incentivador de projetos sociais na área da saúde já realizou duas edições, em 2019 e 2020, que fomentaram iniciativas fundamentais para o desenvolvimento de soluções para a saúde dos brasileiros.

Promover a inovação tecnológica por meio da Neo Acelera é uma das iniciativas que a marca de medicamentos desenvolveu, resultando de uma parceria da Neo Química com a Yunus Negócios Sociais. Na primeira edição, o tema foi “A atenção primária à saúde” explorando as possibilidades de melhoria no primeiro ponto de contato das pessoas com o sistema de saúde no país. Em muitas regiões, o acesso aos cuidados primários ainda é desafiador e sob esse conceito, oito projetos foram selecionados para receber três meses de mentoria. O vencedor foi a plataforma de telemedicina e gestão integrada para a saúde pública, que recebeu um aporte para operacionalizar suas atividades.

Para a segunda edição, a aceleradora de negócios recebeu projetos sob o tema “Longevidade Ativa” e buscou entre os inscritos os projetos que resultaram em melhor impacto social para a terceira idade. Acompanhamentos semanais e mentoria com especialistas fazem parte da dinâmica do programa. No ano passado, um dos destaques foi um game criado para impedir o avanço de Alzheimer entre os idosos, mas a aceleradora seleciona também outros perfis de acordo com os seguintes critérios:

• Alto poder de impacto social;

• Alcance ou previsão de sustentabilidade financeira;

• Qualificação de equipe de empreendedores responsáveis;

• Potencial de escalabilidade e/ou replicabilidade da solução;

• Solução já testada ou prototipada.

Com o apoio do Neo Acelera, empreendedores podem viabilizar suas ideias inovadoras, melhorando seu modelo de negócio, ampliando seu conhecimento técnico e estabelecendo conexões profissionais que podem gerar benefícios não somente para os participantes, mas para a sociedade como um todo. A possibilidade de investimento em uma empresa selecionada é de até R$ 150 mil, sem contrapartida nem obrigações atreladas. O foco é incentivar a pesquisa e a inovação tecnológica. Existem N motivos para escolher a Neo Química. O Neo Acelera é um deles.

Neo Química. Sua Saúde é nossa vocação.

Referências consultadas:

Edital Neo Acelera 2020. Neo Química. Internet. Acesso em 15/10/2021.