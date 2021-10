Aulão gratuito prepara estudantes na reta final do Enem 2021

Evento online e gratuito para os estudantes tem como objetivo ajudá-los nesta reta final do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021, através de revisões dos principais tópicos de cada disciplina, além de oferecer dicas de preparação para os estudos.

Realizado pelo Sistema de Ensino pH, o Aulão acontece no próximo sábado (30) de forma online das 9h30 às 18h na página eletrônica do evento. Haverá participação de Clóvis de Barros Filho, Professor Doutor e Livre-docente pela ECA-USP. A transmissão contará com intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais).

A programação das aulas tem início com a área de ciências humanas e sociais aplicadas, que será ministrada por André Freitas, gerente de projetos pedagógicos e autor de geografia, e Gabriel Onofre, doutor em história pela UFF (Universidade Federal Fluminense). Em seguida, Maurício Carvalho, Engenheiro da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e mestre em Matemática pelo Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada), que irá abordar sobre os desafios da prova de matemática.

Após o intervalo, será a vez da área de ciências naturais e suas tecnologias. O comando da aula ficará por conta de Joana Cabral, doutora em Química Biológica pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Raphael Barbosa, licenciado e bacharelado em Física na UFRJ e Francisco Neto, licenciado em Química pela UFRJ. Responsável pela parte de linguagens, o autor Thiago Braga irá se dividir para apresentar o eixo Língua Portuguesa e suas tecnologias, das 12h15 às 13h30, e Redação, 15h45 às 17h. O bate-papo com Clóvis de Barros Filho acontecerá a partir das 17h.