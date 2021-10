Em Campos Verdes (GO), mais de 1% da população morreu de Covid

No começo dos anos 80, um grupo comandado pelos garimpeiros Chico Moita e João Mecânico decidiu explorar uma área promissora perto do município de Uruaçu, interior de Goiás. Com algumas semanas de escavações encontraram objetos verdes que pareciam a pedra preciosa turmalina. Dias depois, souberam que descobriram a maior jazida de esmeralda do país.

A história do garimpo na região de Campos Verdes (GO) ajuda a explicar por que a cidade tem o maior percentual de óbitos por Covid-19 no país, com 1,4% da população morta por causa da infecção do novo coronavírus.

O percentual leva em conta a estimativa de 2021 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de que existem 1.526 campo-verdenses. Destes, 22 morreram de Covid.

O prefeito da cidade, Haroldo Naves (MDB), afirma que o município tem ao menos 6 mil habitantes, mas o IBGE, por não fazer o censo desde 2010, não conseguiu perceber a variação da população local. "Se olhar 1.500 pessoas podemos até ser o que mais teve mortes proporcionalmente, mas se colocar o número verdadeiro de moradores, vamos lá para o meio do ranking, ficamos na média", argumenta.

"Nós estamos em uma área de mineração. Por uma decisão de administrações municipais anteriores, várias empresas desse setor foram fechadas a partir de 2005, o que fez despencar a população, afinal muitos estavam aqui por causa dessa atividade", conta ele.

Em 2004, diz o prefeito, Campos Verdes tinha 8 mil habitantes. "Em 2010, quando foi feito o censo, estávamos em queda populacional. O IBGE somou 5.020 pessoas e ficou com esse gráfico de declínio em mente e não percebeu que a partir de 2017, com a retomada da mineração, a população voltou a subir."

Quinhentos empregos diretos, segundo a prefeitura local, foram criados com a instalação de empresas de extração mineral.

"Hoje são aproximadamente 6 mil habitantes e o viés é de alta. Temos 4.400 ligações de energia elétrica ativas, todas funcionando, 2.577 de água e mais de mil alunos na rede pública", cita Haroldo Naves, para comprovar a alta.

"O IBGE comete um crime ao fazer censos de 10 em 10 anos. E em 2020 e 2021ainda não fez por causa da pandemia, o que só agravou a situação."

O prefeito diz que, por causa da distorção nos dados, o município penou na campanha de imunização contra a Covid. "Como acreditavam que tínhamos só 1.500 moradores, faltou vacina. Precisamos procurar a ajuda da Secretaria Estadual de Saúde para que nos mandassem mais doses", declara.

"Com tanta dificuldade, fomos o último município goiano a terminar a aplicação da primeira dose", recorda.

Entrou em cena para contornar a falha o IMB (Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Dados Econômicos), de Goiânia. O órgão buscou informações como as citadas pelo prefeito, dos números de residências que usam água e luz, para provar que a estimativa do IBGE estava errada. Também foi levado em conta que a cidade tem 4.400 eleitores inscritos no Tribunal Regional Eleitoral.

Naves não acredita que o atraso no recebimento de imunizantes ajude a explicar as 22 mortes — os pacientes em estado grave do município são enviados a hospitais de Uruaçu e outras cidades próximas. "Não acho que isso possa ser dito. A maioria dos óbitos foram de pessoas mais velhas, com comorbidades."

Ele garante que Campos Verdes não se descuidou do protocolo de segurança para evitar a proliferação do coronavírus. "O povo entendeu a importância de usar máscaras, também respeitamos distanciamento, fechamos templos e igrejas por um bom tempo, assim como o comércio, que quando abriu só pôde funcionar com 30% da capacidade, e com horário reduzido. Fizemos tudo o que foi possível."

Procurado, o IBGE não enviou justificativas ao R7 para a suposta distorção na estimativa demográfica.

Em matéria anterior do portal, na qual também apareciam possíveis erros na estimativa populacional de municípios do Piauí, o instituto enviou uma resposta que serve também para o caso de Campos Verdes e comprova em parte a tese defendida pelo prefeito Haroldo Naves.

Disse o IBGE: "Cabe esclarecer que as populações dos municípios são estimadas por método matemático que se baseia na população estadual projetada e na tendência de crescimento dos municípios, delineada pelas populações municipais captadas nos dois últimos censos cemográficos (2000 e 2010) e ajustadas. As estimativas municipais também incorporam alterações de limites territoriais que tenham ocorrido entre os municípios após 2010".