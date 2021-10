Começam inscrições para redução da taxa do vestibulinho das Etecs

As inscrições para a redução de 50% na taxa de inscrição do processo seletivo das Etecs (Escola Técnica Estadual) iniciam nesta quarta-feira (20). Os interessados no benefício devem preencher o formulário na seção “redução” do site até às 15h do dia 25 de outubro. O valor integral da taxa é de R$ 19.

A resposta ao pedido será divulgada a partir das 15 horas do dia 17 de novembro somente pela internet. O candidato que tiver a solicitação de redução de taxa de inscrição indeferida poderá entrar com recurso nos dias 18 e 19 de novembro. O resultado será divulgado no dia 25 de novembro na página eletrônica.

As unidades das Etecs vão disponibilizar computador e acesso à internet aos interessados na redução da taxa do vestibulinho. Para utilizar os equipamentos, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial e respeitar as demais medidas relacionadas no Protocolo Sanitário Institucional do CPS (Centro Paula Souza).

Requisitos para a redução da taxa

O estudante deve estar regularmente matriculado em uma das séries do ensino fundamental ou médio; em curso pré-vestibular ou ainda em curso superior de graduação ou pós-graduação. O interessado deve, também, ter uma remuneração mensal inferior a dois salários-mínimos (R$ 2.200) ou estar desempregado. Também é necessário apresentar comprovante de escolaridade e de rendimentos.

Quem for beneficiado com a redução da taxa deverá efetuar a inscrição no processo seletivo pós a divulgação oficial do resultado da análise do pedido.