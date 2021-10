Ministro garante que tarifa alta na conta de luz será mantida até abril

O ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou nesta quarta-feira (20), em entrevista à Record TV, que as bandeiras tarifárias que encarecem a conta de luz dos brasileiros serão mantidas pelo menos até abril, mesmo se chover muito até lá.

"A bandeira tarifária representa o custo da geração de energia. Quando ela ficar mais barata, será reduzida ou não será mais necessária", disse Albuquerque durante o evento Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, que discutiu crise hídrica e marco legal do setor elétrico

"Estamos tendo um custo ainda elevado para que possamos passar por isso sem racionamento ou apagão. Então quando as condições melhorarem e nós acompanhamos isso diariamente, as tarifas serão reduzidas."

A declaração vai contra a afirmação recente do presidente Jair Bolsonaro, que afirmou na semana passada que mandaria o ministro retirar a bandeira vermelha das contas já em novembro.

A bandeira vermelha está em vigor desde junho deste ano e representa R$ 9,49 a mais na conta de luz por cada kWh consumido pela unidade, um aumento de 6,78%.

No evento, Bento Albuquerque declarou também que não há qualquer estudo no ministério para vender a Petrobras, apontada por vários setores, inclusive do governo federal, como responsável pela alta nos combustíveis. Bolsonaro, inclusive, afirmou que seu sonho era privatizar a estatal.