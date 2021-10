Carros seminovos são vendidos por valor até 33% acima da tabela Fipe

O aumento da procura por seminovos motivada pela falta de peças nas montadoras deixou os carros usados mais caros ao longo do último ano. Somente em setembro, dados coletados pela plataforma InstaCarro mostram que os veículos apresentaram valorização até 33% acima da tabela Fipe, referência do setor automotivo. Confira as principais altas nas próximas fotos